Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о сделках «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно.

Константин Зырянов globallookpress.com

«Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко, они дают нам возможность для усиления команды.

Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Возможно, в будущем мы усилимся — работаем над этим», — сообщил Зырянов Чемпионату.

Напомним, что Жерсон перешел в «Крузейро» за 25 млн евро. Помимо этого, сегодня, 11-го января «Зенит» объявил о переходе Игоря Дивеева из ЦСКА.