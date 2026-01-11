Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал назначение Хуана Карседо на пост главного тренера «красно-белых».

Хуан Карседо globallookpress.com

«Карседо хоть и довольно давно, но работал уже в "Спартаке", в штабе Эмери. Так что какое‑то представление имеет. Чемпионат Кипра, где он работал в последнее время, конечно, не РПЛ. И тем не менее он успешно там трудился, его бывшая команда в еврокубках играет. Считаю его неплохим тренером, но для "Спартака", чтобы был фирменный стиль игры "красно‑белых", российский тренер все же лучше», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Испанец работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.

По итогам 18 туров «Спартак» в РПЛ занимает шестое место, набрав 29 очков.