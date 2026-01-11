Лидер АПЛ в гостях у одного из аутсайдеров Чемпионшипа

В воскресенье, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Портсмут» примет лондонский «Арсенал». Начало встречи — в 17:00 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

65' Красиво Сегечич на левом фланге прокинул между ног Уайту — защитнику гостей пришлось просто толкнуть молодого австралийца, чтобы тот не убежал к воротам. Это фол, но без жёлтой карточки.

64' Суонсон в штрафной «Арсенала» пытался забросить на дальнюю штангу, но эту передачу перехватили.

63' Двойная замена у хозяев. Вместо Ле Ру и Шоннеси вышли Пак и Огилви.

62' Теперь уже корнер для «Портсмута». Уайт сыграл понадёжнее и просто выбил мяч за лицевую линию.

61' Заходил на хет-трик Мартинелли, но толком не попал по мячу головой после подачи с этого углового.

60' Угловой с правого фланга подаст «Арсенал». Многовато хозяева позволяют сопернику в собственной штрафной, слишком сильно вжимаются — в первом тайме такого не было.

59' Владеют мячом гости, катают его неподалёку от своих ворот и никуда особо не торопятся.

57' Красиво разыграл комбинацию «Арсенал» в чужой штрафной, пытались до верного раскатать, но Мадуэке не позволили нанести удар из вратарской — мяч забрал Бурсик.

56' Жёлтая карточка показана Люку Ле Ру за подкат сзади против Нванери.

55' Мадуэке забрался во «вне игры» после быстрого розыгрыша стандарта.

54' Два угловых подряд «Портсмут» сумел заработать, с обоими защита «Арсенала» справилась.

52' Довёл «Арсенал» преимущество до весьма комфортного, но «Портсмут» играть, конечно, не бросит — наверняка хозяева ещё попытаются доставить проблемы лидеру АПЛ.

51' ГОООЛ! 1:3! Дубль Мартинелли! Быстро «Арсенал» на чужой половине разыграл штрафной, прекрасную передачу низом на дальнюю штангу с правого фланга выдал Жезус, а там Мартинелли оставалось просто замкнуть.

50' Опасный удар Чаплина в упор после углового — Уайт бросился под мяч!

49' Сегечич на левом краю штрафной едва не переиграл Уайта. В последний момент защитник «Арсенала» в подкате вынес на угловой.

48' Разыгрывают мяч «канониры», но «Портсмут», как и в первом тайме, агрессивно и высоко встречает.

47' Небольшое повреждение получил Девлин, похоже, присел на газон, но игру продолжать вроде как готов.

46' Второй тайм стартовал.

45+4' И звучит свисток на перерыв! «Арсенал» выигрывает у «Портсмута» 2:1, мог вести и крупнее, но Мадуэке не реализовал пенальти. Интрига жива, так что не расходитесь далеко — скоро продолжим!

45+3' Так и не подпустил «Арсенал» соперника к своей штрафной за эти три компенсированные минуты.

45+2' «Портсмут» с мячом проводит концовку первой половины, но всё же вдалеке от ворот Кепы.

45+1' Плюс три минуты к первому тайму.

45' Майлз Льюис-Скелли получил первую жёлтую в матче. Ценой предупреждения остановил быстрый отрыв Франко Уме.

44' Много свободных зон появляется в обороне хозяев. Проходят быстрые атаки у «Арсенала», но есть проблемы в завершающей фазе.

43' Не забил Мадуэке! Мимо ворот пробил! Вратаря «Портсмута»-то отыграл — Бурсик прыгнул в другой угол, но попасть в створ Нони не смог.

42' Пенальти в ворота «Портсмута»! Суонсон явно прихватывал врывавшегося в штрафную Мадуэке. Никто даже не спорит особо.

41' В пустые с пары метров не попал Мартинелли! Откликался на дальней на прострел Уайта. Да, мяч был не самый удобный, и бразилец под него не подстроился — угодил в штангу.

40' И не может Блэр продолжить игру из-за травмы, Франко Уме выходит вместо него. Первая замена у «Портсмута» — вынужденная.

39' А у нас первый выход медиков в матче. Харви Блэру оказывают помощь на поле.

38' Неплохо раскатали «канониры» быструю атаку, однако закончилась она незамысловатым ударом Мадуэке — один из защитников принял его на себя.

36' Подсели хозяева под конец тайма, всё меньше с мячом встречаются. «Арсенал» спокойно контролирует его в средней зоне.

35' Мартинелли закручивал мяч в штрафную «Портсмута» слева, защитник уверенно вынес головой.

33' И ещё раз «Портсмут» на своей половине потерял мяч. Тут повезло, что Эзе залез в офсайд — могло быть опасно.

32' А вот сейчас отличный момент был у Мартинелли! Никто не мешал ему пробивать с дистанции, но поехала нога у бразильца — и мяч пошёл мимо ворот.

31' Нельзя не отметить, что классно действует «Портсмут» без мяча — эффективно прессингует и перехватывает передачи. За исключением двух стандартов, в первые полчаса «канониры» в атаке ничего не создали.

29' Суонсон не сумел сохранить мяч в поле, выпустив за лицевую. Удар от ворот для «Арсенала».

28' Атакует «Портсмут» левым флангом. Один аут за другим зарабатывают там хозяева.

27' Нванери сам протащил мяч через всю половину поля «Портсмута», но на входе в штрафную всё же его потерял.

25' ГОООЛ! 1:2! Габриэль Мартинелли! И снова с углового! Всё просто: Мадуэке подал — Мартинелли замкнул головой в дальний угол. Идеальная реализация корнеров от «Арсенала»: 2 угловых в матче — 2 гола.

24' По правому флангу строит атаку «Арсенал», игроки «Портсмута» пока просто отбивают мяч за боковую.

23' Удар Сегечича издали заблокировал Габриэль.

22' 4:0 по ударам в пользу «Портсмута» счёт, что примечательно. Единственный мяч «Арсенала» — автогол, а больше ударов по воротам и не было.

20' Забегал по правому флангу вперёд Жезус, но передачу на него от Нванери перехватил Шонесси и выбил в аут.

18' Продолжает «Портсмут» здорово поджимать «Арсенал» у его штрафной, не всегда гостям удаётся из-под этого прессинга выбираться.

16' Опасно справа ворвался в штрафную «Арсенала» Девлин и низом покатил в середину — защитники выбили.

14' Мадуэке на правом фланге поторопился с рывком — это офсайд.

13' Сегечич переусердствовал в атаке и завалил на газон Льюиса-Скелли.

12' Удар головой от одного из игроков «Портсмута» с линии штрафной Кепа без труда забрал в руки.

10' Немного времени потребовалось гостям, чтобы прийти в себя после пропущенного гола. Продолжает «Арсенал» контролировать мяч.

08' АВТОГОООЛ! 1:1! Быстро «Арсенал» сравнял счёт — в суматохе после углового Нёргор первым сориентировался и отправил мяч в сетку через ногу Андре Доззелла.

06' Мартинелли на левом фланге обыграл Девлина и подал в центр, заработав первый угловой для «Арсенала».

05' И по-прежнему не может выстроить даже начало атаки «Арсенал», «Портсмут» здорово накрывает прессингом. Кстати, в эпизоде с забитым голом тоже всё началось именно с активного прессинга от хозяев.

04' ГОООЛ! 1:0! Колби Бишоп! Вот вам и активный «Портсмут»! Из пределов штрафной опасно пробил по воротам Чаплин, Кепа отбил прямо перед собой, Бишоп подкараулил добивание и поразил ворота с нескольких метров.

03' Активен «Портсмут», «Арсенал» пока фактически заперт на своей половине поля.

02' Помчались хозяева в атаку на первых секундах и выполнили первый заброс в штрафную Кепы, но откликнуться на него там было некому.

01' Игра началась!

До матча

16:58 Ждём стартовый свисток — до него остаются считанные минуты. Игроки уже на поле.

16:52 В Портсмуте сегодня дождливо, но не так уж холодно для середины января — около 9 градусов тепла.

16:47 Главный арбитр матча — Тони Хэррингтон, который уже четыре года на постоянной основе судит матчи Английской Премьер-лиги. Хотя с «Арсеналом» он пока пересекался лишь дважды в карьере — оба матча «канониры» выиграли (у «Саутгемптона» и «Брентфорда»).

16:42 Микель Артета ожидаемо оставил на банке практически всех ключевых игроков «Арсенала»: в запасе сегодня — Эдегор, Райс, Сака, Рая, Дьёкереш, хотя стартовый состав даже без них выглядит вполне солидно.

16:36 Сегодняшняя встреча пройдёт на стадионе «Фраттон Парк» в Портсмуте, на юге Англии. Арена вмещает 20 899 зрителей.

Стартовые составы команд

«Портсмут»: Бурсик, Девлин, Пул, Шонесси, Суонсон, Доззелл, Ле Ру, Блэр, Сегечич, Чаплин, Бишоп.

«Арсенал»: Аррисабалага, Уайт, Нёргор, Габриэль, Льюис-Скелли, Мерино, Нванери, Эзе, Мадуэке, Мартинелли, Жезус.

«Портсмут»

Меньше 20 лет прошло с тех пор, как «Портсмут» влетал в топ-10 АПЛ и рубился в еврокубках — теперь же он плетётся в подвале Чемпионшипа и имеет вполне реальные перспективы упасть ещё ниже: команда идёт лишь на 21-м месте с отрывом всего в одно очко от зоны вылета. Впрочем, за эти 20 лет бывали времена и похуже: в середине 2010-х «Портсмут», между прочим, провёл аж 4 сезона в Лиге 2 — четвёртом по силе дивизионе Англии.

Да и в текущем сезоне положение вполне поправимое — выбраться в безопасную зону можно как минимум за счёт домашних матчей. На своём поле «Портсмут» хорош и уже успел грохнуть сразу трёх соперников из нынешней пятёрки лидеров Чемпионшипа — «Престон» (1:0), «Мидлсбро» (1:0) и «Миллуол» (3:1). А вот на Кубок Англии у команды Джона Мусиньо едва ли большие планы, особенно с учётом соперника по 1/32 финала — с другой стороны, почему бы не попробовать при своих болельщиках хотя бы навязать борьбу лидеру АПЛ?

«Арсенал»

«Арсенал» прямо сейчас — лучшая команда не только Англии, но и, пожалуй, всей Европы. В Лиге чемпионов — первое место на общем этапе, 18/18 очков и разница голов 17:1, в АПЛ — шестиочковый отрыв от «Сити» с «Виллой», а в целом во всех турнирах — всего одно поражение за 27 матчей с начала осени! Конечно, именно АПЛ и ЛЧ сейчас в приоритете у Микеля Артеты, но и в Кубке «Арсенал» наверняка хочет пройти далеко: после титула в 2020-м он ни разу не пробирался даже дальше 1/16 финала.

Глубины ростера у Артеты точно хватает, чтобы дать отдых лидерам и при этом всё равно выставить на Кубок мощный состав. Вопросы вызывает разве что линия обороны — там у «Арсенала» в последнее время действительно есть кадровые проблемы, из-за которых ворота «канониров» больше не выглядят неприступными: из 14 последних матчей они лишь 4 провели на ноль. Из защитников с «Портсмутом» не смогут сыграть Калафьори, Инкапье и Москера — в других линиях серьёзных потерь нет, зато есть выздоровление: спустя 5 месяцев в состав возвращается Кай Хаверц.

Личные встречи

«Арсенал» не проиграл «Портсмуту» ни разу за 16 встреч в XXI веке (10 побед, 6 ничьих), однако за последние 15 лет команды пересекались всего однажды: в 1/8 финала Кубка Англии лондонцы уверенно выиграли в гостях со счётом 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60.