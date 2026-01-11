«Эспаньол» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» (14) — 19-й.

Первый тайм прошел без голов, а вот на 53-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Карлоса Ромеро . Хозяева смогли отыграться уже на 55-й минуте, когда отличился Икер Лосада .

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью 1:1.

4.10

Прогнозы•Сегодня 22:00 «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставка «Барселоне» и «Реалу» не хватит 90 минут для определения победителя?

Футбол•Сегодня 12:44 Возрожденная «Барселона» против уставшего «Реала»: превью финала Суперкубка Испании

Футбол•09/01/2026 12:34 Куда исчезли топ-тренеры? Простой ответ, почему «Челси» и «МЮ» вынуждены назначать «своих»

Футбол•09/01/2026 02:04 «Реал» задавил «Атлетико» в дерби: Вальверде и Родриго обеспечили «Класико» в финале

Футбол•09/01/2026 00:02 «Атлетико» — «Реал»: онлайн, прямая трансляция полуфинала Суперкубка Испании

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 13:43 Крылья для машины Гвардиолы: Семеньо разгружает Холанна — и закрывает дверь Савиньо

Футбол•Вчера 12:56 Безумие на поле: 10 удалений в АПЛ, в которые сложно поверить

Футбол•Вчера 11:04 В погоне за наградами: лучший игрок, тренер и гол первой половины сезона в АПЛ

Футбол•09/01/2026 21:15 Слишком мало и слишком поздно: трансфер Семеньо и охота за Гехи не спасут надежды «Ман Сити» на титул

Футбол•09/01/2026 16:44 Учитель, лидер, визионер: становление тренера Лиама Росеньора

Выбор читателей

Футбол•05/01/2026 23:29 Трансферный дайджест. 31 декабря — 5 января

Футбол•07/01/2026 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Футбол•06/01/2026 17:13 Карседо в «Спартаке»: Моссаковский считает его «котом в мешке», Парфенов не ждет усиления

Футбол•05/01/2026 17:11 Грандиозные идеи и удручающая реальность: почему Аморима выгнали из «Манчестер Юнайтед»

Футбол•06/01/2026 13:34 Хватит экспериментов: почему «Манчестер Юнайтед» обязан назначить топ-тренера

Самое интересное

Футбол•22/12/2025 17:31 От диких запоев 90-х до скрытых проблем современности: как английский футбол борется с алкоголем

Бои•22/12/2025 14:37 Эдвардс, Мухаммад и еще 5 звезд UFC, провалившихся в 2025 году

Футбол•22/12/2025 11:30 Мюнхенский ренессанс: как «Бавария» восстановила гегемонию в Бундеслиге

Футбол•19/12/2025 13:51 Время заявить о себе: Андерсон, Дэвид и еще три игрока, готовых блеснуть на ЧМ‑2026