В матче 19-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью 1:1.
Первый тайм прошел без голов, а вот на 53-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Карлоса Ромеро. Хозяева смогли отыграться уже на 55-й минуте, когда отличился Икер Лосада.
Результат матча
ЛевантеВаленсия1:1ЭспаньолБарселона
0:1 Карлос Ромеро 54' 1:1 Икер Лосада 56'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено, Диего Пампин, Пабло Мартинес, Кервин Арриага (Jon Olasagasti 79'), Карлос Альварес (Унай Венседор 79'), Икер Лосада (Карлос Эспи 65'), Иван Ромеро (Карл Этта Эйонг 89'), Kareem Tunde (Хосе Моралес Луис 89')
Эспаньол: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа (Роберто Фернандес 61'), Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Омар Эль-Хилали, Пере Милья (Рамон Терратс 69'), Тайрис Долан, Урко Гонсалес, Эдуардо Экспозито, Жофре Каррерас (Хавьер Пуадо 69')
Жёлтая карточка: Кевин Гарсиа 45+1' (Эспаньол)
«Эспаньол» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» (14) — 19-й.