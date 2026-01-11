«Оренбург» заключил арендное соглашение с левым защитником парагвайской «Олимпии» Алексисом Кантеро до конца сезона 2025/2026. Пресс-служба клуба сообщила, что у «Оренбурга» есть право выкупить игрока.

Алексис Кантеро globallookpress.com

22-летний Алексис Кантеро — воспитанник клуба «Гуарани». С лета 2025 года он выступает за «Олимпию», один из самых титулованных клубов Парагвая.

Кантеро активно играл за юношеские и молодежные сборные Парагвая. Также он вызывался в национальную сборную и участвовал в Олимпийских играх в Париже.

После 18 матчей в Российской Премьер-лиге «Оренбург» занимает 15-е место с 12 очками. Лидирует «Краснодар» с 40 очками.