В воскресенье, 11 января, «Интер» примет «Наполи» в рамках 20-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

26' Гооол! 1:1. Скотт Мактоминей в одно касание переправил мяч в ближний угол ворот «Интера», сыграв на опережении после точного прострела Спинаццолы.

25' Высоко встречают игроки «Интера» владение «Наполи», вынуждая гостей ошибаться в передачах.

24' Позиционная атака «Интера».

23' Контролируют мяч футболисты «Наполи», пока мяч ходит от игрока к игру в середине поля.

21' Быстрая атака «Наполи», но успели вернуться защитники «Интера» перехватив передачу Политано.

«Интер» — «Наполи» globallookpress.com

18' Тюрам искал обостряющей передачей в штрафной «Наполи» Биссекка, но прочитал эпизод полузащитник гостей Мактоминей.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 1 42 Владение мячом 58 0 Офсайды 1 2 Фолы 0

17' Удар Чалханоглу из-за пределов штрафной «Наполи», мяч выше ворот пролетел.

17' Удар Бастони из пределов штрафной «Наполи» пришелся в защитника Жезуса.

15' Классную комбинацию в одно касание разыграли футболисты «Интера», но удар Мартинеса из пределов штрафной «Наполи» получился не акцентированным, спокойно забрал мяч вратарь гостей Савич.

13' Тюрам пытался убежать от защитников «Наполи», руками его остановил Жуан Жесус, но главный судья матча посчитал что все было чисто.

12' Затяжная позиционная атака «Интера», хозяева увереннее стали после забитого гола.

10' Гоол! 1:0. Федерико Димарко с левой ноги из пределов штрафной «Наполи» после передачи от Тюрама поразил дальний угол ворот Милинковича-Савича.

08' Подобрались гости с мячом к штрафной «Интера», но довести дело до угрозы не получилось.

07' Игроки «Наполи» с мячом, тщательно готовят угрозу воротам «Интера» гости.

05' Быстрая атака «Наполи» завершилась положением «вне игры» у Хойлунда.

04' В спокойном темпе начинается игра, «Интер» больше владеет мячом.

02' Позиционная атака «Интера», пока мяч в середине поля разыгрывается хозяевами.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Наполи».

До матча

22:44 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, вмещающем 80 018 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Даниэле Довери из Рима.

Стартовые составы команд

«Интер»: Зоммер, Биссекк, Аканджи, Димарко, Бастони, Луис Энрике, Чалханоглу, Барелла, Зелиньски, Мартинес, Тюрам.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Спинаццола, Бёкема, Лоботка, Мактоминей, Политано, Хойлунд, Элмас.

«Интер»

Коллектив из Милана является главным фаворитом текущего сезона и подтверждает этот статус игрой и результатами. Сейчас «змеи» лидируют в турнирной таблице итальянской Серии А, имя в своем активе 42 очка по итогам 18 матчей. За это время миланцы смогли забить целых 40 (больше всех в лиге) мячей, а пропустили всего 15. В прошлых играх «черно-синие» смогли обыграть «Парму» (2:0), «Болонью» (3:1), «Аталанту» (1:0), «Дженоа» (2:1), «Комо» (4:0) и «Пизу» (2:0). А вот в Лиге чемпионов команда из Милана в родных стенах уступила «Ливерпулю» (0:1). Также «желанная» в Кубке Италии прошла «Венецию» (5:1), а вот в Суперкубке страны уступила по пенальти «Болонье».

Подопечные Кристиан Киву после прошлогоднего второго места намерены стать чемпионами страны. Сейчас «Интер» опережает второй «Милан» на три балла и находится на поул-позишн. В любом случае, «Интер» до последнего будет бороться за все титулы, за которые борется, но главным является победа в Серии А. Травмированы у «нерадзурри» Матео Дармиан, Рафаэле Ди Дженнаро, Дензел Дюмфрис и Давид Фратеззи.

«Наполи»

Неаполитанская команда старается защитить чемпионский титул и пока что остается в борьбе за Скудетто. В настоящий момент «голубые» имеют в своем активе 38 очков и занимают третье место в турнирной таблице Серии А. За 18 матчей неаполитанцы смогли 28 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустили в свои. В прошлом туре «партенопейцы» потеряли очки и сыграли вничью с «Вероной» (2:2), а до этого же коллектив из Неаполя победил «Лацио» (2:0) и «Кремонезе» (2:0). Перед этим «маленькие ослы» выиграли Суперкубок Италии, выиграв по очереди у «Милана» (2:0) и «Болоньи» (2:0).

Сейчас отставание «Наполи» от лидирующего «Интера» составляется всего четыре очка и победа подопечных Антонио Конте в этой игре вернет их в борьбу за чемпионский титул. В Лиге чемпионов «Наполи» будет крайне сложно за что-то зацепиться, а вот в чемпионате Италии команде вполне по силам стать чемпионами во второй раз подряд. В лазарете Кевин Де Брейне, Замбо Ангисса, Сэм Бекема, Давид Нерес и Ромелу Лукаку

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Обе игры закончились с одинаковым счётом 1:1. В нынешнем сезоне, соперники провели между собой 1 игру, 25 октября в Неаполе победили хозяева со счетом 3:1.

За всю историю команды сыграли между собой 179 матчей. В 80 играх победил «Интер», в 52 «Наполи», оставшиеся 47 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00