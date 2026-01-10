11 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск.
«Интер»
Турнирное положение: коллектив из Милана является главным фаворитом текущего сезона и подтверждает этот статус игрой и результатами.
Сейчас «змеи» лидируют в турнирной таблице итальянской Серии А, имя в своем активе 42 очка по итогам 18 матчей.
За это время миланцы смогли забить целых 40 (больше всех в лиге) мячей, а пропустили всего 15.
Последние матчи: в прошлых играх «черно-синие» смогли обыграть «Парму» (2:0), «Болонью» (3:1), «Аталанту» (1:0), «Дженоа» (2:1), «Комо» (4:0) и «Пизу» (2:0).
А вот в Лиге чемпионов команда из Милана в родных стенах уступила «Ливерпулю» (0:1).
Также «желанная» в Кубке Италии прошла «Венецию» (5:1), а вот в Суперкубке страны уступила по пенальти «Болонье».
Не сыграют: травмированы у «нерадзурри» Матео Дармиан, Рафаэле Ди Дженнаро, Дензел Дюмфрис и Давид Фратеззи.
Состояние команды: подопечные Кристиан Киву после прошлогоднего второго места намерены стать чемпионами страны. Сейчас «Интер» опережает второй «Милан» на три балла и находится на поул-позишн.
В любом случае, «Интер» до последнего будет бороться за все титулы, за которые борется, но главным является победа в Серии А.
«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанская команда старается защитить чемпионский титул и пока что остается в борьбе за Скудетто.
В настоящий момент «голубые» имеют в своем активе 38 очков и занимают третье место в турнирной таблице Серии А.
За 18 матчей неаполитанцы смогли 28 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «партенопейцы» потеряли очки и сыграли вничью с «Вероной» (2:2), а до этого же коллектив из Неаполя победил «Лацио» (2:0) и «Кремонезе» (2:0).
Перед этим «маленькие ослы» выиграли Суперкубок Италии, выиграв по очереди у «Милана» (2:0) и «Болоньи» (2:0).
Не сыграют: в лазарете Кевин Де Брейне, Замбо Ангисса, Сэм Бекема, Давид Нерес и Ромелу Лукаку.
Состояние команды: сейчас отставание «Наполи» от лидирующего «Интера» составляется всего четыре очка и победа подопечных Антонио Конте в этой игре вернет их в борьбу за чемпионский титул.
В Лиге чемпионов «Наполи» будет крайне сложно за что-то зацепиться, а вот в чемпионате Италии команде вполне по силам стать чемпионами во второй раз подряд.
Статистика для ставок
- «Интер» выиграл 6 последних матчей Серии А
- «Наполи» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- В последнем очном матче «Наполи» победил «Интер» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.60, а победа «Наполи» — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.75.
Прогноз: нельзя назвать «Интер» однозначным фаворитом, потому что команды примерно равны и вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.60.
Прогноз: вряд ли игра получится «нулевой», поэтому команды должны забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 2.00.