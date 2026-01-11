«Россонери» стремятся вернуться к победам после осечки в середине недели

Во Флоренции в это воскресенье встречаются команды, которые живут в разных реальностях, но с одинаковым уровнем напряжения. «Фиорентина» наконец-то подала признаки жизни и цепляется за каждый шанс вырваться со дна таблицы, а «Милан» после осечки с «Дженоа» не может позволить себе ещё один лишний шаг в сторону. Таблица говорит в пользу гостей, но на «Артемио Франки» в последние годы регулярно ломается логика.

58' Де Хеа забрал мяч в руки после подачи Риччи с углового.

56' Понграчич пробил головой на ближней штанге, прямо в Меньяна.

56' Додо мощно пробил издали, мяч после рикошета ушёл на угловой.

55' У Кина не получился прострел с правого фланга — и даже угловой не заработал Мойзе.

54' Эступиньян буквально порвал футболку Мойзе Кину на фланге, жёлтая карточка игроку «Милана».

53' У Фюллькруга не получилось пробить головой после навеса Риччи, но мяч остался в пределах поля.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 3 Удары мимо 4 54 Владение мячом 46 4 Угловые удары 2 5 Фолы 9

52' Паризи мощно пробил издали — в руки Меньяну.

51' Угловой подаст «Фиорентина».

50' Опасно навешивал в штрафную Гудмундссон, никто из партнёров не среагировал на прыгающий мяч.

48' Пулишич навесил в штрафную, Лофтус-Чик не попал в створ.

46' Габбия выбил мяч из штрафной после подачи с угла поля.

46' Угловой заработала «Фиорентина».

46' Второй тайм! Без замен в перерыве.

45+4' Перерыв! Нули на табло после первого тайма, но у «Милана» были убойные моменты, пока что Де Хеа выручает. Отдыхаем 15 минут!

45+5' Додо простреливал в штрафную с правого фланга, Меньян забрал мяч после рикошета.

45+3' Фюллькруг не дотянулся до мяча на дальней штанге, Риччи навешивал со штрафного.

45+2' Ваноли удалён со скамейки! Слишком активно спорил с арбитром тренер «Фиорентины», остаток матча будет заканчивать в подрибунке.

45+1' Ндур сбил Салемакерса на фланге, штрафной подаст «Милан».

45' Добавлено 4 минуты.

45' Гудмундссон в дриблинге попал шипами по ноге Салемакерса, больно досталось игроку «Милана».

44' Риччи пытался низом найти Фюллькруга в штрафной, защитник перехватил пас.

43' Гудмундссон сместился в центр и с правой пробил – в сторону от ворот.

42' Мандрагора в падении с лёта красиво бил, но не попал в створ.

40' Ндур пробил головой из центра штрафной, Меньян на месте.

39' Салемакерс скинул под удар Риччи, тот отправил мяч сильно выше ворот.

37' Фол в атаке зафиксирован, Комуццо досталось от Габбии.

37' Угловой заработал «Милан», Госенс выбил мяч головой.

36' Гудмундссон пробил из-за штрафной после потери Эступиньяна, попал в защитника.

35' Павлович отлично сыграл в отборе на левом фланге, не дал пройти Паризи.

33' Эступиньян неловко обработал мяч в своей штрафной, но смог его сохранить у «Милана».

32' А вот и первая жёлтая карточка в матче! Кин её получает за слишком активные претензии к арбитру.

31' Паризи упал в центре поля после отбора, фол не фиксирует арбитр.

30' Госенс сильно прострелил вдоль ворот, снова никого на дальней штанге.

28' Паризи лежал на газоне в штрафной «Милана», врачам пришлось выходить на поле.

26' Пулишич вошёл в штрафную и с левой бил в дальний угол – мимо створа.

25' Гудмундссон навесил с левого фланга, никто не замкнул на дальней штанге.

24' Мойзе Кин проиграл борьбу за мяч Габбии, здорово выбрал позицию защитник.

22' Габбиа пробил головой после подачи с углового, Де Хеа на месте.

21' Фюллькруг блестяще пяткой вывел на удар Пулишича, а тот пробил прямо в Де Хеа метров с 11-ти. Снова мог забивать «Милан»!

20' Салемакерс отдал на левый фланг Эступиньяну, тот не смог обработать мяч.

18' Госенс в подкате пытался помешать пробить Пулишичу и врезался в штангу. Оказали помощь защитнику врачи, сможет он продолжить игру.

17' Пулишич сквозь всю защиту через стенку с партнёром вошёл в штрафную, обыграл Де Хеа, но не попал в сетку с острого угла! Отличный момент был у «Милана»!

16' Эступиньян головой скинул мяч Меньяну, уверенно сыграл в своей штрафной.

15' Пулишич не дал пробить с подбора, надёжно сыграл американец.

14' Угловой заработала «Фиорентина».

13' Шипом по бедру получил от Пулишича Де Хеа, нужна помощь врачей.

12' Пулишич убежал от Фаджоли 1 на 1 с Де Хеа, но нарушил правила на испанском кипере.

11' Понграчич подключился в атаку и мог забивать из вратарской, успел накрыть Де Винтер!

11' Де Хеа выбил мяч вперёд, не дал сыграть Кину защитник «Милана».

09' Во вратарскую с левого фланга прострелил Ндур, никого не оказалось на дальней штанге!

08' Фаджоли сбил Риччи в прессинге, опасную передачу отдавал партнёру Меньян.

07' Не прошёл пас из глубины на Фюллькруга, слишком сильной получилась передача.

05' Меньян забрал мяч после удара Ндура в падении.

03' Госенс с левой мощно пробил из-за штрафной, выше ворот.

01' «Милан» начал с центра, поехали!

До матча

17:00 Во Флоренции сегодня около 12 градусов, но по ходу всего матча на «Артемио Франки» будет солнечно.

16:30 Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Де Хеа; Додо, Комуццо, Понграчич, Госенс; Мандрагора, Фаджоли, Ндур; Паризи, Кин, Гудмундссон.

«Милан»: Меньян; Де Винтер, Габбия, Павлович; Салемакерс, Лофтус-Чик, Яшари, Риччи, Эступиньян; Пулишич, Фюллькруг.

16:15 Матч обслужит Давиде Масса — для него это 231-я игра в Серии А. Ранее он 24 раза работал на матчах «Милана»: семь побед «россонери», последнее появление — год назад в Турине, где команда уступила «Ювентусу» 0:2. На линиях помогут Мели и Костанцо, четвертый арбитр — Рапуано. За VAR отвечают Мареска и Киффи.

«Фиорентина»

Фиорентина подходит к экватору сезона в положении, которое ещё осенью казалось немыслимым. Второе место с конца таблицы, всего 13 очков и постоянная борьба не столько за результат, сколько с собственными ошибками. Ничья с «Лацио» в Риме стала почти символом всей кампании: мощный камбэк, два забитых мяча — и снова потеря очков в самой концовке.

При этом в последние недели у команды Паоло Ваноли появились признаки жизни. Семь очков за четыре тура — больше, чем за предыдущие пятнадцать матчей вместе взятые. Победы наконец перестали быть событием, а игра — безнадёжной. Особенно заметен вклад Робина Госенса и Альберта Гудмундссона, который стабильно реализует пенальти и остаётся главным источником спокойствия в атаке.

Отдельная история — умение «Фиорентины» терять преимущество. В этом сезоне тосканцы уже отдали 18 очков, ведя в счёте — худший показатель в лиге. Но именно сейчас матч с «Миланом» выглядит шансом, ведь дома «фиалки» выиграли три из четырёх последних встреч с россонери и могут впервые за долгое время выбраться из зоны вылета.

«Милан»

Милан приезжает во Флоренцию с чувством упущенной возможности. Ничья с «Дженоа» оставила команду Массимилиано Аллегри в трёх очках от лидирующего «Интера», хотя сценарий мог быть куда жёстче — в концовке соперник не реализовал пенальти. В итоге серия без поражений в чемпионате сохранилась, но осадок остался.

При всём этом сезон «Милана» выглядит максимально прагматичным. Единственное поражение в Серии A — ещё в первом туре, лучшая выездная команда лиги и всего пять пропущенных мячей в гостях. Даже не всегда яркая игра приносит очки, а в чемпионской гонке это ценится не меньше, чем стиль.

Форма Рафаэла Леау — отдельный фактор. Португалец регулярно находит моменты в ключевые секунды и особенно любит матчи с «Фиорентиной»: шесть голов в восьми играх чемпионата против этого соперника. Аллегри ждёт от команды реакции после осечки в прошлом туре — и матч во Флоренции для этого подходит идеально.

Очные встречи

История противостояния обширна, более 180 матчей во всех турнирах. По победам впереди «Милан», но именно во Флоренции баланс в последние годы сместился. Три победы «Фиорентины» в четырёх домашних встречах с россонери — редкая стабильность для клуба, который в целом проводит слабый сезон.

В первом круге «Милан» взял своё — 2:1, оба мяча тогда забил Леау. Но «Артемио Франки» давно считается для гостей непростым стадионом, и таблица здесь может обмануть.