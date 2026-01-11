Футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что полузащитник и капитан команды Бруну Фернандеш устал от нестабильности в клубе и готов покинуть его в ближайшее лето, сообщает The Sun.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Источники утверждают, что одноклубники португальского игрока с пониманием относятся к его решению. Они отмечают, что с момента своего перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году Фернандеш регулярно показывал высокий уровень игры и был одним из лучших игроков команды.

Однако полузащитник чувствует себя разочарованным из-за изменений в структуре владения клубом. Кроме того, увольнение главного тренера Рубена Аморима не добавило уверенности в будущем «красных дьяволов».

За время выступлений за «Манчестер Юнайтед» Фернандеш принял участие в 309 матчах во всех турнирах, забив 103 гола и отдав 94 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.