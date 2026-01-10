В матче 16-го тура чемпионата Германии померяются силами «Унион» и «Майнц». Игра состоится 10 января в Берлине. Начало в 17:30 мск.

Хозяева победили в последних двух матчах и явно намерены продолжить свою серию. Последние результаты принесли команде 21 очко, с которыми берлинцы вышли на 8-е место в таблице.

«Майнц», несмотря на еврокубковый сезон, не соответствует своему статусу в Бундеслиге. Команда находится на последней позиции с 8 очками на счету. В активе гостей всего лишь одна победа при 5 ничьих и 9 поражениях.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Букмекеры дают 2.26 на победу «Униона» и 3.70 на победу «Майнца».

Искусственный интеллект предсказал победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Унион» — «Майнц» смотрите на LiveCup.Run.

