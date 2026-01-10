10 января в Лондоне состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором померяются силами «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Встреча начнется в 20:45 мск.

«Тоттенхэм» показывает нестабильную игру. В прошлом матче «шпоры» проиграли «Борнмуту» в АПЛ. До этого у них было две ничьи. За последние 5 встреч лондонцы добыли лишь одну победу, так что с этой формой им будет сложно играть против одной из лучших на данный момент команд АПЛ.

«Астон Вилла» борется за места в зоне Лиги чемпионов и вполне успешно это делает, дыша в спину «Манчестер Сити». За последний месяц у коллектива Уная Эмери было лишь одно поражение. Команда уступила «Арсеналу», при этом обыграла «Челси» и «Ман Юнайтед».

«Астон Вилла» выиграла 3 последних матча против «Тоттенхэма». Способен ли лондонский клуб в нынешних реалиях пройти такого сильного соперника?

Прогнозы и ставки

Абзац

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Букмекеры не имеют явного фаворита — 2.70 и 2.60 на победу команд в основное время, по 1.93 на проход каждой из них в следующий раунд.

Искусственный интеллект предсказал победу «Тоттенхэма» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.