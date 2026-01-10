10 января в Лондоне состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором померяются силами «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Встреча начнется в 20:45 мск.
«Тоттенхэм» показывает нестабильную игру. В прошлом матче «шпоры» проиграли «Борнмуту» в АПЛ. До этого у них было две ничьи. За последние 5 встреч лондонцы добыли лишь одну победу, так что с этой формой им будет сложно играть против одной из лучших на данный момент команд АПЛ.
«Астон Вилла» борется за места в зоне Лиги чемпионов и вполне успешно это делает, дыша в спину «Манчестер Сити». За последний месяц у коллектива Уная Эмери было лишь одно поражение. Команда уступила «Арсеналу», при этом обыграла «Челси» и «Ман Юнайтед».
«Астон Вилла» выиграла 3 последних матча против «Тоттенхэма». Способен ли лондонский клуб в нынешних реалиях пройти такого сильного соперника?
Прогнозы и ставки
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.
- Букмекеры не имеют явного фаворита — 2.70 и 2.60 на победу команд в основное время, по 1.93 на проход каждой из них в следующий раунд.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Тоттенхэма» со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.