Известный тренер Валерий Газзаев отреагировал на то, что Юрий Жирков и Роман Шаронов стали ассистентами Ролана Гусева в «Динамо».

«У Жиркова была блестящая карьера большого футболиста. Знаю, что потом он учился в высшей школе тренеров, как и Шаронов. Теперь Гусев пригласил их в свой штаб. Он взял людей, которые ему помогут, я в этом не сомневаюсь. Очень колоритные люди. Жирков и Гусев вместе побеждали и добивались больших результатов, думаю, что это очень важно. Единство тренерского штаба вообще очень важный момент, когда строится команда», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Ролан Гусев недавно был утвержден в должности главного тренера