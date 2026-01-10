Известный тренер Валерий Газзаев отреагировал на то, что Юрий Жирков и Роман Шаронов стали ассистентами Ролана Гусева в «Динамо».

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев globallookpress.com

«У Жиркова была блестящая карьера большого футболиста.  Знаю, что потом он учился в высшей школе тренеров, как и Шаронов.  Теперь Гусев пригласил их в свой штаб.  Он взял людей, которые ему помогут, я в этом не сомневаюсь.  Очень колоритные люди.  Жирков и Гусев вместе побеждали и добивались больших результатов, думаю, что это очень важно.  Единство тренерского штаба вообще очень важный момент, когда строится команда», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.  Ролан Гусев недавно был утвержден в должности главного тренера