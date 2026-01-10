Завершились четыре встречи 1/16 финала Кубка Франции.

Фоларин Балоган globallookpress.com

«Монако» в гостях обыграл «Орлеан» со счетом 3:0.

Единственный гол забил Фоларин Балоган на 27-й минуте. Монегаски под конец тайма остались в меньшинстве из-за удаления Станиса Идумбо, но гости смогли и забить еще два раза усилиями Жоржа Иленихены на 88-й и 90+4-й минутах.

Фахд Эль-Хумисти забил гол престижа на 90+6-й минуте, но на большее хозяев не хватило.

Статистика матча 7 Удары в створ 4 10 Удары мимо 1 62 Владение мячом 38 13 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 12 Фолы 10

В параллельных встречах «Тулуза» в серии пенальти оказалась сильнее «Анже» (1:1, 6:5 по пенальти), «Труа» оказался сильнее «Бастии» (2:0), а «Амьен» в результативной встрече обыграл «Монтереул» — 4:2.