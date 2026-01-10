Египет одержал победу над Кот-д'Ивуаром (3:2) в матче 1/4 финала Кубка африканских наций.
В составе номинальных хозяев голы записали на свой счет Омар Мармуш на 4-й минуте, Рами Рабья на 32-й минуте и Мохамед Салах на 52-й минуте.
На 40-й минуте игрок сборной Египта Ахмед Абул-Фетух забил гол в свои ворота.
На 73-й минуте Кот-д'Ивуару удалось забить еще один гол, отличился Гела Дуэ.
Результат матча
ЕгипетКаир3:2Кот-д ИвуарКубок африканских наций. 1/4 финала
1:0 Омар Мармуш 4' 2:0 Рами Рабиа 32' 3:0 Мохамед Салах 52' 3:1 Гела Дуэ 73'
Египет: Мохамед Эль-Шенави, Яссер Ибрагим, Хоссам Абдельмагид, Рами Рабиа, Мохамед Хани, Ахмед Абул-Фетух, Марван Аттия, Эмам Ашур (Трезеге Махмуд 78'), Мохамед Салах, Омар Мармуш (Мостафа Мохамед 90'), Hamdi Fathy
Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гислейн Конан, Эван Н'Дика, Одилон Коссуну, Гела Дуэ, Ибраим Сангаре, Франк Кессье (Жан-Филипп Крассо 70'), Ян Дьоманде (Секо Фофана 89'), Эванн Гессан (Вакун Байо 80'), Амад Диалло, Christ Ravynel Inao Oulai (Базумана Туре 89')
Жёлтые карточки: Хоссам Абдельмагид 69' (Египет), Мохамед Эль-Шенави 90+4' (Египет)
По итогам противостояния Египет пробился в полуфинал Кубка африканских наций, а Кот-д'Ивуар завершил свое выступление на турнире.