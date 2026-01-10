Египет одержал победу над Кот-д'Ивуаром (3:2) в матче 1/4 финала Кубка африканских наций.

Мохамед Салах — нападающий сборной Египта
В составе номинальных хозяев голы записали на свой счет Омар Мармуш на 4-й минуте, Рами Рабья на 32-й минуте и Мохамед Салах на 52-й минуте.

На 40-й минуте игрок сборной Египта Ахмед Абул-Фетух забил гол в свои ворота.

На 73-й минуте Кот-д'Ивуару удалось забить еще один гол, отличился Гела Дуэ.

Результат матча

ЕгипетКаирЕгипет3:2Кот-д ИвуарКот-д ИвуарКубок африканских наций. 1/4 финала
1:0 Омар Мармуш 4' 2:0 Рами Рабиа 32' 3:0 Мохамед Салах 52' 3:1 Гела Дуэ 73'
Египет:  Мохамед Эль-Шенави,  Яссер Ибрагим,  Хоссам Абдельмагид,  Рами Рабиа,  Мохамед Хани,  Ахмед Абул-Фетух,  Марван Аттия,  Эмам Ашур (Трезеге Махмуд 78'),  Мохамед Салах,  Омар Мармуш (Мостафа Мохамед 90'),  Hamdi Fathy
Кот-д Ивуар:  Яхья Фофана,  Гислейн Конан,  Эван Н'Дика,  Одилон Коссуну,  Гела Дуэ,  Ибраим Сангаре,  Франк Кессье (Жан-Филипп Крассо 70'),  Ян Дьоманде (Секо Фофана 89'),  Эванн Гессан (Вакун Байо 80'),  Амад Диалло,  Christ Ravynel Inao Oulai (Базумана Туре 89')
Жёлтые карточки:  Хоссам Абдельмагид 69' (Египет),  Мохамед Эль-Шенави 90+4' (Египет)

По итогам противостояния Египет пробился в полуфинал Кубка африканских наций, а Кот-д'Ивуар завершил свое выступление на турнире.