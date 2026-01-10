Египет одержал победу над Кот-д'Ивуаром (3:2) в матче 1/4 финала Кубка африканских наций.

В составе номинальных хозяев голы записали на свой счет Омар Мармуш на 4-й минуте, Рами Рабья на 32-й минуте и Мохамед Салах на 52-й минуте.

На 40-й минуте игрок сборной Египта Ахмед Абул-Фетух забил гол в свои ворота.

На 73-й минуте Кот-д'Ивуару удалось забить еще один гол, отличился Гела Дуэ.

Результат матча

Египет Каир 3:2 Кот-д Ивуар Кубок африканских наций. 1/4 финала

1:0 Омар Мармуш 4' 2:0 Рами Рабиа 32' 3:0 Мохамед Салах 52' 3:1 Гела Дуэ 73'

Египет: Мохамед Эль-Шенави, Яссер Ибрагим, Хоссам Абдельмагид, Рами Рабиа, Мохамед Хани, Ахмед Абул-Фетух, Марван Аттия, Эмам Ашур ( Трезеге Махмуд 78' ), Мохамед Салах, Омар Мармуш ( Мостафа Мохамед 90' ), Hamdi Fathy

Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гислейн Конан, Эван Н'Дика, Одилон Коссуну, Гела Дуэ, Ибраим Сангаре, Франк Кессье ( Жан-Филипп Крассо 70' ), Ян Дьоманде ( Секо Фофана 89' ), Эванн Гессан ( Вакун Байо 80' ), Амад Диалло, Christ Ravynel Inao Oulai ( Базумана Туре 89' )

Жёлтые карточки: Хоссам Абдельмагид 69' (Египет), Мохамед Эль-Шенави 90+4' (Египет)