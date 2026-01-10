Московский ЦСКА определился со спарринг-партнерами на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.

Фабио Челестини globallookpress.com

Туда армейцы вылетают 13 января. Уже на этом сборе команда сыграет с «Акроном» (22 января), самаркандским «Динамо» (25 января) на первом сборе.

Также в конце января-начале февраля пройдет Зимний кубок РПЛ, где соперниками ЦСКА станут «Динамо» М, «Краснодар» и «Зенит».

На третьем сборе запланированы игры «Ростовом» (18 февраля) и «Локомотивом» (21 февраля). Их точное время игр станет известно позже.

После первой части сезона ЦСКА идет четвертым в таблице РПЛ с 36 очками, а лидирует «Краснодар» (40).