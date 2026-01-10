Завершились три матча 1/16 финала Кубка Франции.

В одной из встреч «Страсбург» разгромил «Авранш» со счетом 6:0.

В составе гостей дублем отметился Хулио Энсисо, отличившись на 22-й и 89-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Хоакин Паничелли на 14-й минуте, Диегу Морейра на 39-й минуте, Мартиаль Годо на 57-й и Себастьян Нанаси на 67-й минуте.

Статистика матча 4 Удары в створ 15 4 Удары мимо 6 43 Владение мячом 58 2 Угловые удары 4 4 Офсайды 1 17 Фолы 13

«Лорьян» обыграл «О Лион» со счетом 3:1.

У гостей дубль оформил Бамба Дьенг, забив на 43-й и 56-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Мамаду Коне на 87-й минуте.

Единственный гол у «О Лион» забил Кевин Понсет на 17-й минуте.

«Лаваль» одолел «Истр» со счетом 2:0.

Голы забили Тревис Даго на 44-й минуте и Жюльен Маджотти на 69-й минуте.

По итогам противостояний «Страсбург», «Лорьян» и «Лаварь» пробились в 1/8 финала Кубка Франции. «Авранш», «О Лион» и «Истр» завершили свое выступление на турнире.