Петербургский «Зенит» нацелился на центрального полузащитника «Палмейраса» Аллана.

По данным авторитетного бразильского портала Globo, питерский клуб делал предложение по 21-летнему полузащитнику в размере € 20 млн + € 5 млн в виде бонусов, но получил отказ.

Как сообщает источник, «Палмейрас» не принял предложение по Аллану и от «Наполи», который готов заплатить € 35+5 млн. «Зеленые» намерены вести переговоры по игроку от суммы не менее € 40 млн.

В прошлом сезоне Аллан провел за бразильский клуб 54 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. На портале Transfermarkt игрока сейчас оценивают в € 10 млн, а его контракт действует до декабря 2029 года.