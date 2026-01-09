Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье ответил на вопрос о конкуренции с Матвеем Сафоновым за статус первого номера в команде.

Люка Шевалье globallookpress.com

«Я чувствовал себя немного дестабилизированным, потому что никогда не был в подобной ситуации уязвимости. Нужно было принять некоторые вещи. Возможно, подобное ещё случится в моей карьере позже, когда мне будут пытаться бросить вызов. Но это часть пути. Знаю, что здесь я должен быть хорош каждые три дня. Если буду хорош сегодня, то завтра стану лучшим вратарём в мире, а на следующей неделе могу стать одним из самых плохих, поэтому буду стараться выкладываться на полную каждый раз.

Послушайте, это клуб меня выбрал. Он сделал всё, чтобы я оказался здесь, и я сделал всё, чтобы попасть сюда, поэтому было бы слишком легко сказать, что это вина того-то или того-то или что меня не поддерживают. В клубе нет проблем с этим. Когда у тебя есть качество и ты держишь это в голове, то это всегда окупается», — приводит слова Шевалье Footmercato.

В текущем сезоне Лиги 1 24-летний Шевалье принял участие в 15 матчах, в которых семь раз оставил ворота в неприкосновенности.