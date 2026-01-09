«Барселона» намерена выкупить нападающего Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» по окончании аренды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонцы заплатят за английского форварда 30 миллионов евро. В арендном договоре между сторонами прописаны условия выкупа футболист.
Сообщается, что «Барселона» намерена усилить атакующую линию и не хочет терять 28-летнего Рашфорда.
Рашфорд играет за «Барселону» в аренде с июля 2025 года. За это время он забил семь голов и отдал 11 результативных передач в 25 матчах.