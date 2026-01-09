Рашфорд играет за «Барселону» в аренде с июля 2025 года. За это время он забил семь голов и отдал 11 результативных передач в 25 матчах.

Сообщается, что «Барселона» намерена усилить атакующую линию и не хочет терять 28-летнего Рашфорда.

По информации источника, каталонцы заплатят за английского форварда 30 миллионов евро. В арендном договоре между сторонами прописаны условия выкупа футболист.

«Барселона» намерена выкупить нападающего Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» по окончании аренды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

1.80

Прогнозы•Сегодня 18:00 «Манчестер Сити» — «Эксетер». Прогноз и ставка Разгромит ли «Манчестер Сити» «Эксетер»?

Футбол•Вчера 21:15 Слишком мало и слишком поздно: трансфер Семеньо и охота за Гехи не спасут надежды «Ман Сити» на титул

Футбол•Вчера 16:44 Учитель, лидер, визионер: становление тренера Лиама Росеньора

Футбол•Вчера 12:34 Куда исчезли топ-тренеры? Простой ответ, почему «Челси» и «МЮ» вынуждены назначать «своих»

Футбол•Вчера 01:05 «Арсенал» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•08/01/2026 16:26 От Луиса Суареса до ван Дейка: топ-10 лучших январских трансферов в истории АПЛ

Футбол•08/01/2026 16:09 Последний шанс заработать: топ‑10 звезд, которых клубы рискуют потерять бесплатно

Футбол•08/01/2026 13:31 Топ-тренер сюда не поедет: «МЮ» снова придется звонить «бывшему»

Футбол•07/01/2026 16:21 Опасный выбор: чего ждать от «Челси» под руководством Росеньора?

Футбол•07/01/2026 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Выбор читателей

Футбол•05/01/2026 23:29 Трансферный дайджест. 31 декабря — 5 января

Футбол•07/01/2026 13:49 Суперкубок Испании: смогут ли «Реал», «Атлетико» или «Атлетик» остановить «Барсу»?

Футбол•04/01/2026 17:17 Друг Венгера, звездный бразилец «Зенита», Кордоба для бедных. Новые имена 2025 года в РПЛ

Футбол•05/01/2026 17:11 Грандиозные идеи и удручающая реальность: почему Аморима выгнали из «Манчестер Юнайтед»

Футбол•06/01/2026 17:13 Карседо в «Спартаке»: Моссаковский считает его «котом в мешке», Парфенов не ждет усиления

Самое интересное

Бои•02/12/2025 13:17 UFC окончательно превратился в шоу: Лопесу дали 2-й бой за пояс, Евлоев и Мерфи вне гонки

Футбол•02/12/2025 11:31 Опасная инвестиция: Райс, Энцо и Кайседо доказали, что 100 млн лучше потратить на универсала, чем на форварда

Футбол•01/12/2025 14:43 Урок истории: шесть команд, которые начали сезон лучше «Арсенала», но упустили титул

Футбол•29/11/2025 18:04 Талантливые португальцы и сенсационный австриец: восемь главных звезд ЧМ U-17