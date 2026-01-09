«Барселона» намерена выкупить нападающего Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» по окончании аренды.  Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд globallookpress.com

По информации источника, каталонцы заплатят за английского форварда 30 миллионов евро.  В арендном договоре между сторонами прописаны условия выкупа футболист.

Сообщается, что «Барселона» намерена усилить атакующую линию и не хочет терять 28-летнего Рашфорда.

Рашфорд играет за «Барселону» в аренде с июля 2025 года.  За это время он забил семь голов и отдал 11 результативных передач в 25 матчах.