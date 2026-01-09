Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об обмене нападающего «сине-бело-голубых» Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Лусиано Гонду globallookpress.com

«Если сейчас введут лимит на легионеров, то "Зениту" необходимы квалифицированные игроки с российским паспортом. У ЦСКА достаточно молодых игроков с российским паспортом, и они получают, на мой взгляд, хорошего нападающего. Гонду был лучшим форвардом "Зенита" в тех играх, в которых он участвовал. Мне кажется, что ЦСКА проворачивает очень хорошую сделку. При нехватке в России хороших квалифицированных защитников Дивеев, конечно, является одним из ведущих. Но это не говорит о том, что он является ведущим защитником на мировом уровне», — цитирует Баранника «Советский спорт».

Ранее появилась, что Гонду успешно провел медосмотр перед трансфером в ЦСКА.

В настоящий момент «армейцы» ждут завершения перехода защитника Игоря Дивеева в «Зенит» в рамках обмена между клубами.