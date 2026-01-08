Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поделился своими мыслями о ничьей в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги против «Бернли», который завершился со счетом 2:2.

Даррен Флетчер globallookpress.com

«Разочарован, что не сумели добить игру. При счете 2:1 нужно было завершить дело и попытаться забить ещё один гол. Игроки отдали все силы, демонстрировали самоотдачу. Видно, что некоторые привыкли к другой тактической схеме, адаптация даётся непросто, и это объяснимо в нынешних условиях», — приводит слова Флетчера ВВС.

На момент этого комментария «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка, что позволило команде занять шестое место в турнирной таблице АПЛ. 5 января клуб объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера. Португальский специалист работал с «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года до января 2026 года.