В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» вырвал победу у «Тоттенхэма» со счетом 3:2.
На точные удары Эванилсона, Эли Жуниора Крупи и Антуана Семеньо гости ответили забитыми мячами Матиса Теля и Жоау Пальиньи.
Результат матча
БорнмутБорнмут2:2ТоттенхэмЛондон
0:1 Матис Тель 5' 1:1 Эванилсон 22' 2:1 Eli Junior Kroupi 36' 2:2 Жоау Палинья 78'
Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес (Бафоде Диаките 87'), Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Алекс Скотт, Льюис Кук, Маркус Таверньер (Амин Адли 87'), Энтойн Семеньо, Эванилсон (Энес Унал 64'), Eli Junior Kroupi (Дэвид Брукс 64')
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Ксави Симонс, Лукас Бергвалль (Вильсон Одобер 57'), Родриго Бентанкур (Арчи Грей 87'), Жоау Палинья, Педро Порро, Рандаль Коло Муани (Ришарлисон 67'), Матис Тель
Жёлтые карточки: Энтойн Семеньо 43', Льюис Кук 51', Алекс Хименес 77' — Педро Порро 60', Рандаль Коло Муани 61', Микки ван де Вен 75'
«Тоттенхэм» по итогам этого матча имеет в своем активе 27 очков. Лондонцы занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 26 баллами идет 15-м.