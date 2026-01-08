«Тоттенхэм» по итогам этого матча имеет в своем активе 27 очков. Лондонцы занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 26 баллами идет 15-м.

На точные удары Эванилсона , Эли Жуниора Крупи и Антуана Семеньо гости ответили забитыми мячами Матиса Теля и Жоау Пальиньи .

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» вырвал победу у «Тоттенхэма» со счетом 3:2.

