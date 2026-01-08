Тольяттинский клуб «Акрон» предложил выкупить 50% прав на аргентинского вингера «Аргентинос Хуниорс» Матиаса Перелло, сообщает аргентинский журналист и инсайдер Сезар Луис Мерло.

Футбольный клуб «Акрон» globallookpress.com

По данным источника, «Акрон» готов заплатить за трансфер 1,1 миллиона евро. Решение по судьбе Перелло будет принято в ближайшее время, так как на него также претендуют другие южноамериканские клубы — «Куритиба» и «Индепендьенте».

Матиас Перелло — воспитанник «Аргентинос Хуниорс». В 2025 году он был арендован командой «Сентраль Кордоба», а в минувшем сезоне вернулся в родной клуб. За «Аргентинос Хуниорс» Перелло сыграл 39 матчей, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.