Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре форварда команды Винисиуса.

«Впереди долгий сезон, Вини будет важен. Он нам нужен в лучшей форме, чтобы получал удовольствие от игры. Когда он делает это, даёт нам искру. Мы должны найти его. Это фундаментальный игрок для нас», — приводит слова Алонсо Sport.es.

25-летний бразилец защищает цвета «Реала» с 2017 года. В этом сезоне Винисиус сыграл 25 матчей, забил пять мячей и сделал восемь ассистов. Сейчас его оценивают в 150 млн евро.