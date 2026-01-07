Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре форварда команды Винисиуса.

Винисиус
Винисиус globallookpress.com

«Впереди долгий сезон, Вини будет важен.  Он нам нужен в лучшей форме, чтобы получал удовольствие от игры.  Когда он делает это, даёт нам искру.  Мы должны найти его.  Это фундаментальный игрок для нас», — приводит слова Алонсо Sport.es.

25-летний бразилец защищает цвета «Реала» с 2017 года.  В этом сезоне Винисиус сыграл 25 матчей, забил пять мячей и сделал восемь ассистов.  Сейчас его оценивают в 150 млн евро.