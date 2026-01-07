Вингер «Реала» Винисиус Жуниор решил продолжить карьеру в своем нынешнем клубе и не будет вести переговоры с лондонским «Челси», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По данным источника, стороны начали контакты на предмет перехода, но они быстро сошли на нет, так как Винисиус хочет полностью сосредоточиться на игре за «королевский» клуб.

В составе «Реала» 25-летний бразилец играет с 2017 года. В этом сезоне Винисиус сыграл 25 матчей, забил 5 голов и сделал 8 ассистов. Сейчас его оценивают в 150 млн евро.