В игре 19-го тура чемпионата Италии «Наполи» неожиданно потерял очки дома с аутсайдером «Вероной»- 2:2.
Первый тайм остался за гостями. На 16-й минуте датчанин Мартин Фрезе открыл счет в матче, а через 11 минут нигерийский форвард Гифт Орбан удвоил преимущество своей команды.
На 54-й минуте Скотт Мактоминей смог сократить отставание в счете, а на 82-й минуте капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо восстановил статус-кво, но на большее команду Антонио Конте не хватило.
Результат матча
НаполиНеаполь2:2ВеронаВерона
0:1 Мартин Фресе 16' 0:2 Гифт Орбан 27' пен. 1:2 Скотт МакТоминай 54' 2:2 Джованни Ди Лоренцо 82'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Мигель Гутьеррес (Леонардо Спинаццола 54'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Элиф Элмас (Лука Марьянуччи 63'), Ноа Ланг (Лоренцо Лукка 76'), Маттео Политано, Расмус Хёйлунн
Верона: Лоренцо Монтипо, Мартин Фресе, Домагой Брадарич (Виктор Нельссон 78'), Николас Валентини, Армель Белла-Котчап, Унай Нуньес, Антуан Бернед, Роберто Гальярдини, Гифт Орбан (Суат Сердар 87'), Амин Сарр, Шейх Няьссе (Даниэль Москера 87')
Жёлтые карточки: Гифт Орбан 28' (Верона), Домагой Брадарич 52' (Верона), Армель Белла-Котчап 75' (Верона)
В 20-м туре «Наполи» отправится в гости к «Интеру», а «Верона» примет «Лацио».