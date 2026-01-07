В игре 19-го тура чемпионата Италии «Наполи» неожиданно потерял очки дома с аутсайдером «Вероной»- 2:2.

Джованни Ди Лоренцо (лицом) globallookpress.com

Первый тайм остался за гостями. На 16-й минуте датчанин Мартин Фрезе открыл счет в матче, а через 11 минут нигерийский форвард Гифт Орбан удвоил преимущество своей команды.

На 54-й минуте Скотт Мактоминей смог сократить отставание в счете, а на 82-й минуте капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо восстановил статус-кво, но на большее команду Антонио Конте не хватило.

Результат матча Наполи Неаполь 2:2 Верона Верона 0:1 Мартин Фресе 16' 0:2 Гифт Орбан 27' пен. 1:2 Скотт МакТоминай 54' 2:2 Джованни Ди Лоренцо 82' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Мигель Гутьеррес ( Леонардо Спинаццола 54' ), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Элиф Элмас ( Лука Марьянуччи 63' ), Ноа Ланг ( Лоренцо Лукка 76' ), Маттео Политано, Расмус Хёйлунн Верона: Лоренцо Монтипо, Мартин Фресе, Домагой Брадарич ( Виктор Нельссон 78' ), Николас Валентини, Армель Белла-Котчап, Унай Нуньес, Антуан Бернед, Роберто Гальярдини, Гифт Орбан ( Суат Сердар 87' ), Амин Сарр, Шейх Няьссе ( Даниэль Москера 87' ) Жёлтые карточки: Гифт Орбан 28' (Верона), Домагой Брадарич 52' (Верона), Армель Белла-Котчап 75' (Верона)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 6 Удары мимо 3 70 Владение мячом 30 6 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 7 Фолы 13

В 20-м туре «Наполи» отправится в гости к «Интеру», а «Верона» примет «Лацио».