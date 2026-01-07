Защитник Гарри Магуайр приступил к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед» без ограничений, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
32-летний игрок может сыграть уже в игре с «Бернли» в рамках 21-го тура АПЛ, которая пройдет сегодня, 7 января в 23:15 (мск).
Полузащитник и капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш также вернулся в общую группу.
В этом сезоне Магуайр сыграл за «МЮ» всего 9 матчей, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. Сейчас Transfermarkt оценивает его в € 10 млн.
Сейчас «МаЮ» располагается на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ.