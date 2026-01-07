Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассматривал возможность назначения Симоне Индзаги, главного тренера саудовского «Аль-Хиляля», на вакантный пост главного тренера. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Симоне Индзаги globallookpress.com

По информации Скиры, «Манчестер Юнайтед» запрашивал сведения о Симоне Индзаги в качестве потенциального тренера после ухода Рубена Аморима. Однако итальянский специалист предпочел остаться на должности главного тренера «Аль-Хиляля».

Напомним, Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 5 января. В настоящее время команда занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 очко после 20 сыгранных матчей.