Матч 21-го тура АПЛ «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» состоится 7 января на «Терф Мур». Начало в 23:15 мск.
У «Бернли» 12 очков. Клуб находится на 19-й позиции без близкой перспективы покинуть зону вылета. Хозяева проиграли два матча подряд в турнире, а последняя победа была 26 ноября.
«Ман Юнайтед» с новым главным тренером. Дарен Флетчер будет исполнять обязанности до поиска нового менеджера. Накануне выезда «манкунианцы» имеют две ничьи подряд. Они сыграли мировые с «Лидсом» и «Вулверхэмптоном». При этом в последних пяти турах у команды только одно поражение и она находится в трех очках от зоны Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.
- Букмекеры предлагают такие котировки: 4.95 на победу «Бернли» и 1.75 на победу «Ман Юнайтед».
- Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу МЮ со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.