Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор подтвердил, что в скором времени возглавит «Челси».

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Да, я собираюсь стать новым главным тренером "Челси" — одного из лучших клубов мира», — приводит слова Росеньора инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

«Челси» остался без главного тренера уже 1 января — руководство «синих» уволило Энцо Мареску.

Ранее 41-летний специалист англичанин работал в «Дерби» и «Халле». С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург».

В текущем сезоне эльзасцы занимают 7-е место в Лиге 1, а также стали первыми по итогам общего этапа Лиги конференци.