Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов поделился мнением по поводу ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Удивил уход Карпина из "Динамо"? Было очень неожиданно, что он сам ушел из "Динамо", подав в отставку. Еще больше удивления вызвало то, что у него там не получилось. Либо это просто не его год, или не его команда. Какой кредит доверия был у него в "Ростове", как к нему относились болельщики и руководство. Там готовы были ждать результата сколько угодно, все знали, что он будет. В "Динамо", видимо, такого отношения к себе он не испытал. Возможно, то, что он не чувствовал подобного отношения, и стало причиной его ухода», — цитирует Логашова «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 21 балл в 18 матчах РПЛ и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Карпин возглавил команду перед стартом сезона-2025/2026, в ноябре он покинул пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Ролан Гусев, который в декабре был утвержден в должности до конца текущего сезона.