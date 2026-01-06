Агент защитника санкт-петербургского «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о потенциально возможном уходе футболиста из команды из Санкт-Петербурга уже во время зимнего трансферного окна.

Ваня Дркушич globallookpress.com

«Нужно уважать все стороны. Сделка возможна и зимой, но только в случае, если это устроит и клубы и футболиста», — цитирует Ратковицу «Евро-Футбол. Ру».

Ранее была информация, что Дркушича хочет видеть в своем составе ПАОК.

В текущем сезоне словенец провел 20 матчей, в которых получил два предупреждения.

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.