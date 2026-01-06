Защитник «Аль-Хиляля» Жоау Канселу продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Жоау Канселу globallookpress.com

Стало известно, что Канселу будет выступать в «Барселоне» до конца нынешнего сезона. «Сине-гранатовые» заплатят «Аль-Хилялю» 4 млн евро за аренду игрока.

Сам Канселу получит 5 млн евро. Игрок обороны будет выступать в «Барселоне» вместо Андреаса Кристенсена, который получил тяжелую травму и пропустит около 4-х месяцев.

В нынешнем сезоне Канселу провел за «Аль-Хиляль» 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.