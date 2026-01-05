«Атлетико» набрал 38 очков и продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 18 баллами поднялся на 15-ю строчку в Ла Лиге.

Александр Серлот открыл счет на 50-й минуте, а Гонсалу Гедеш пять минут спустя восстановил равенство.

«Атлетико» не смог обыграть «Реал Сосьедад» в гостевой встрече 18-го тура Ла Лиги — 1:1.

