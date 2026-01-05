«Атлетико» не смог обыграть «Реал Сосьедад» в гостевой встрече 18-го тура Ла Лиги — 1:1.
Александр Серлот открыл счет на 50-й минуте, а Гонсалу Гедеш пять минут спустя восстановил равенство.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян1:1АтлетикоМадрид
0:1 Александр Сёрлот 50' 1:1 Гонсалу Гуэдеш 55'
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Дуйе Чалета-Цар, Серхио Гомес, Такэфуса Кубо, Беньят Туррьентес, Карлос Солер, Гонсалу Гуэдеш, Брайс Мендес, Микель Оярсабаль
Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери (Конор Галлахер 46'), Давид Ганцко, Марк Пубиль, Алекс Баэна, Пабло Барриос (Робен Ле Норман 46'), Коке, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Александр Сёрлот, Джулиано Симеоне
Жёлтые карточки: Гонсалу Гуэдеш 13', Дуйе Чалета-Цар 45+2' — Маттео Руджери 44'
«Атлетико» набрал 38 очков и продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 18 баллами поднялся на 15-ю строчку в Ла Лиге.