«Атлетико» не смог обыграть «Реал Сосьедад» в гостевой встрече 18-го тура Ла Лиги — 1:1.

Александр Серлот
Александр Серлот globallookpress.com

Александр Серлот открыл счет на 50-й минуте, а Гонсалу Гедеш пять минут спустя восстановил равенство.

Результат матча

Реал СосьедадСан-СебастьянРеал Сосьедад1:1АтлетикоАтлетикоМадрид
0:1 Александр Сёрлот 50' 1:1 Гонсалу Гуэдеш 55'
Реал Сосьедад:  Алехандро Ремиро,  Хон Арамбуру,  Jon Martin,  Дуйе Чалета-Цар,  Серхио Гомес,  Такэфуса Кубо,  Беньят Туррьентес,  Карлос Солер,  Гонсалу Гуэдеш,  Брайс Мендес,  Микель Оярсабаль
Атлетико:  Ян Облак,  Маттео Руджери (Конор Галлахер 46'),  Давид Ганцко,  Марк Пубиль,  Алекс Баэна,  Пабло Барриос (Робен Ле Норман 46'),  Коке,  Маркос Льоренте,  Хулиан Альварес,  Александр Сёрлот,  Джулиано Симеоне
Жёлтые карточки:  Гонсалу Гуэдеш 13',  Дуйе Чалета-Цар 45+2'  —  Маттео Руджери 44'

«Атлетико» набрал 38 очков и продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице.  «Реал Сосьедад» с 18 баллами поднялся на 15-ю строчку в Ла Лиге.