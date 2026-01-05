Новым главным тренером «Челси» станет Лиам Росеньор, возглавляющий сейчас «Страсбург», информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 41-летний специалист уже находится в Лондоне и у него запланировано собеседование с руководством «синих». Напомним, что 1 января был уволен из «Челси» Энцо Мареску.
Также известно, что «Страсбург» приступил к поиску нового главного тренера.
Росеньор руководил эльзасцами с лета 2024 года, также он известен по работе с «Дерби» и «Халлом» в низших английских дивизионах.