«ПСЖ» с 39 очками занимает 2-е место в Лиге 1, «Париж» с 16 баллами расположился на 15-м месте в турнирной таблице.

Дезире Дуэ на 45-й минуте вывел хозяев вперед. Вильям Геббельс сравнял счет с пенальти на 51-й минуте, а спустя 6 минут Усман Дембеле вновь вывел вперед «ПСЖ».

«ПСЖ» обыграл на своем поле «Париж» в рамках 17-го тура Лиги 1 — 2:1.

