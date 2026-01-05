«ПСЖ» обыграл на своем поле «Париж» в рамках 17-го тура Лиги 1 — 2:1.

Усман Дембеле
Усман Дембеле globallookpress.com

Дезире Дуэ на 45-й минуте вывел хозяев вперед. Вильям Геббельс сравнял счет с пенальти на 51-й минуте, а спустя 6 минут Усман Дембеле вновь вывел вперед «ПСЖ».

Результат матча

1:0 Дезире Дуэ 45' 1:1 Виллем Геббельс 51' пен. 2:1 Усман Дембеле 53'
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Илья Забарный (Маркос Маркиньос 70'),  Вильян Пачо,  Нуну Мендеш,  Уоррен Заир-Эмери,  Жоау Невеш,  Витор Феррейра,  Фабиан Руис,  Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш 70'),  Усман Дембеле (Брэдли Баркола 70'),  Сенни Меюлю
Париж:  Кевин Трапп,  Тибо де Смет,  Отавио,  Тимоте Колодзейчак,  Мустафа Мбов,  Ноа Санги,  Адама Камара,  Максим Лопес,  Виллем Геббельс,  Алимами Гори,  Жонатан Иконе (Матьё Кафаро 68')
Жёлтая карточка:  Илья Забарный 49' (ПСЖ)

«ПСЖ» с 39 очками занимает 2-е место в Лиге 1, «Париж» с 16 баллами расположился на 15-м месте в турнирной таблице.