«ПСЖ» обыграл на своем поле «Париж» в рамках 17-го тура Лиги 1 — 2:1.
Дезире Дуэ на 45-й минуте вывел хозяев вперед. Вильям Геббельс сравнял счет с пенальти на 51-й минуте, а спустя 6 минут Усман Дембеле вновь вывел вперед «ПСЖ».
Результат матча
1:0 Дезире Дуэ 45' 1:1 Виллем Геббельс 51' пен. 2:1 Усман Дембеле 53'
ПСЖ: Люка Шевалье, Илья Забарный (Маркос Маркиньос 70'), Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш 70'), Усман Дембеле (Брэдли Баркола 70'), Сенни Меюлю
Париж: Кевин Трапп, Тибо де Смет, Отавио, Тимоте Колодзейчак, Мустафа Мбов, Ноа Санги, Адама Камара, Максим Лопес, Виллем Геббельс, Алимами Гори, Жонатан Иконе (Матьё Кафаро 68')
Жёлтая карточка: Илья Забарный 49' (ПСЖ)
«ПСЖ» с 39 очками занимает 2-е место в Лиге 1, «Париж» с 16 баллами расположился на 15-м месте в турнирной таблице.