прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.90

4 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Париж». Начало игры — в 22:45 мск.

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на один балл отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» разгромили «Фонтене» (4:0).

До того команда в серии пенальти одолела «Фламенго». Плюс поединок с «Мецем» завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ПСЖ забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Матвей Сафонов — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Красно-синие» мотивированы как можно скорее запрыгнуть на первое место. Команда в плане подбора игроков выглядит весьма выгодно.

Причем ПСЖ традиционно успешно противостоит «Парижу». В двух очных поединках команда добыла одну победу при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-синие» в любом кадровом сочетании обязаны не замечать скромных земляков.

«Париж»

Турнирное положение: «Париж» бьется за выживание. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Париж» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Париж» одолел «Раон-л`Этап» (3:0).

До того команда потерпела поражение от «Тулузы» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Гавром» (0:0).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Пьер Леес-Мелу — травмирован.

Состояние команды: «Париж» в последних поединках смотрелся не столь выгодно. Команде явно недостает опыта выступлений в элите.

При этом «Париж» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает меньше 2 голов за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и мотивация дать бой чемпиону у нее максимальная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Париж» постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

ПСЖ в среднем забивает 2 гола за матч

«Париж» пропускает в среднем реже 2 мячей за матч

ПСЖ пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.35 и 3.00.

Прогноз: ПСЖ привычно борется за чемпионство, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Парижу» палец в рот не клади.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч ПСЖ — «Париж» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч ПСЖ — «Париж» принесёт прибыль 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: ТБ 5.5 за 5.00