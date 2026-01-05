Знаменитый в прошлом российский бомбардир Роман Павлюченко назвал главным открытием чемпионата «Балтику» и ее главного тренера Андрея Талалаева.

Андрей Талалаев
Андрей Талалаев globallookpress.com

«Главное открытие года в РПЛ — это "Балтика".  Конечно, я не знаю, что Андрей Талалаев с ними делает, но он поставил игру.  Если посмотреть, команда во многих матчах очень мало пропускает, есть порядок в обороне.  До начала чемпионата никто не мог подумать о таком результате "Балтики".  Талалаев сделал хорошую команду.  Я думаю, что в клубе хорошая атмосфера.

"Балтика" за счёт бойцовских качеств даёт результат и бьётся.  В плане психологии на Талалаева нет никакого давления. "Балтика" не ставит никаких задач, как мы видим.  Другое дело — тренировать "Спартак", где есть пресса и болельщики, это психологически тяжело.  Не каждый тренер сможет работать в "Спартаке".  Я бы выделил "Балтику".  На самом деле они — молодцы!  » — сказал Павлюченко «Чемпионату».

После первой части сезона «Балтика» идет пятой в таблице РПЛ с 35 очками.  В прошлом сезоне команда выиграла Первую лигу.