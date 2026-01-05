Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Хуана Карседо о том, что он принял лучшее решение, покинув «Пафос».

Александр Мостовой globallookpress.com

Напомним, что 52‑летний специалист должен возглавить «Спартак» и подписать контракт до 2028 года.

«Видел слова Карседо. Ребята, в нашей жизни деньги играют решающую роль. Наверняка ему в "Спартаке" предложили контракт в два или даже три раза лучше, чем был в "Пафосе", он взял и поехал. А вообще, я ни разу в жизни не видел, чтобы люди отказывались от хорошего контракта. Все так делали, и я так делал. Да, бывают исключения, когда говорят, что им ничего не надо, потому что у них на счету миллиарды.

В целом Хуан Карседо — неплохой вариант для "Спартака", вроде даже каким‑то футболистом был, играл где‑то. А получится или нет, сейчас нет смысла даже об этом говорить. Не получится — уедет, и всё будет нормально», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Первую часть текущего сезона РПЛ «Спартак» завершил на шестой строчке в турнирной таблице. Возобновится чемпионат России только в конце февраля.