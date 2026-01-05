Бывший игрок сборной России Павел Мамаев рассказал, кого считает лучшим футболистом 2025 года в РПЛ.

Павел Мамаев globallookpress.com

«Лучший игрок 2025 года — Эдуард Сперцян. Здесь не может быть никаких сомнений. Он привел "Краснодар" к чемпионству, на протяжении всего года показывал потрясающий уровень.

Он сильно выделяется на фоне остальных уже далеко не первый сезон. Сперцян прогрессирует не то, что каждый месяц, а даже каждую игру. Это должно вызывать огромное уважение, потому что он ни на минуту не останавливается на достигнутом. Эдик постоянно растет как футболист и как личность, поэтому он точно заслужил звание лучшего игрока в этом году», — приводит слова Мамаева Sport24.

Напомним, что «Краснодар» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а также лидирует в текущем розыгрыше турнира.