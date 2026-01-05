Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн подвел итог матча против «Манчестер Сити»(1:1).

«Лично для меня это было потрясающе, словно осуществилась мечта.  Пеп Гвардиола, матч АПЛ — потрясающе!

Я действительно горжусь игрой "Челси"!  Даже если бы мы не сравняли счёт, я считаю, что ребята проявили характер во втором тайме.  Я был бы счастлив в любом случае.  Ещё лучше, что мы всё-таки сравняли счёт.  Мне кажется, мы этого заслужили.  Мы готовились к игре с желанием победить.

Гвардиола — один из лучших тренеров в истории, и, похоже, именно это стало главной темой матча.  Но я думаю, так не должно быть.  Главное — это игроки и то, насколько хорошо они сыграли.  Дело не во мне, а в качестве игры этих ребят, учитывая все обстоятельства», — цитирует Макфарлейна BBC.

«Манчестер Сити» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице.  «Челси» с 31 баллом поднялся на 5-ю строчку в АПЛ.