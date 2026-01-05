Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн подвел итог матча против «Манчестер Сити»(1:1).

«Лично для меня это было потрясающе, словно осуществилась мечта. Пеп Гвардиола, матч АПЛ — потрясающе!

Я действительно горжусь игрой "Челси"! Даже если бы мы не сравняли счёт, я считаю, что ребята проявили характер во втором тайме. Я был бы счастлив в любом случае. Ещё лучше, что мы всё-таки сравняли счёт. Мне кажется, мы этого заслужили. Мы готовились к игре с желанием победить.

Гвардиола — один из лучших тренеров в истории, и, похоже, именно это стало главной темой матча. Но я думаю, так не должно быть. Главное — это игроки и то, насколько хорошо они сыграли. Дело не во мне, а в качестве игры этих ребят, учитывая все обстоятельства», — цитирует Макфарлейна BBC.

«Манчестер Сити» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Челси» с 31 баллом поднялся на 5-ю строчку в АПЛ.