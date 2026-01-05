Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Рубен Аморим globallookpress.com

«Аморим, вероятно, находится в самом конце этого списка (тренеров). Сильно хуже быть не может.

Мы критиковали других тренеров, потому что они не выигрывали чемпионат или, возможно, просто не попадали в Лигу чемпионов, но в прошлом сезоне эта команда заняла 15-е место. Такого не должно быть в клубе такого масштаба, как "Манчестер Юнайтед", с деньгами, которые они тратят каждый год, и игроками, которых они приглашают.

Иногда мы смотрели на ситуацию и критиковали тренеров, в частности тен Хага, но в худшем для него случае команда финишировала восьмой. Это показывает, насколько все было плохо временами в прошлом сезоне.

Я знаю, что сейчас они находятся на шестой позиции, но они не были убедительны ни на одном этапе этого сезона», — сказал Каррагер Sky Sports.

Ранее стало известно, сколько денег получит Аморим после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».