«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе.

За весь период работы под руководством специалиста «красные дьяволы» потратили на подписания игроков около 250 млн фунтов.

Грандиозные идеи и удручающая реальность: почему Аморима выгнали из «Манчестер Юнайтед»

Соглашение Аморима с «Манчестер Юнайтед» было рассчитано до конца следующего сезона.

Напомним, что 5-го января пресс-служба «красных дьяволов» объявила о расставании с Аморимом. После расторжения контракта специалист получит 10,05 млн фунтов.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим получит более 10 млн фунтов после расторжение контракта. Об этом сообщает talkSPORT.

