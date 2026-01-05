Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим получит более 10 млн фунтов после расторжение контракта. Об этом сообщает talkSPORT.
Напомним, что 5-го января пресс-служба «красных дьяволов» объявила о расставании с Аморимом. После расторжения контракта специалист получит 10,05 млн фунтов.
Соглашение Аморима с «Манчестер Юнайтед» было рассчитано до конца следующего сезона.
За весь период работы под руководством специалиста «красные дьяволы» потратили на подписания игроков около 250 млн фунтов.
«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе.