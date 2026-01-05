Известный итальянский тренер Фабио Капелло ответил на вопрос о лучших футболистах, с которыми он работал.

Фабио Капелло globallookpress.com

«Роналдо, бразилец. А после него — ван Бастен, совсем рядом. Когда я тренировал Роналдо, он не был травмирован, но и особого энтузиазма не проявлял. Он не любил худеть, ему нравилась жизнь… И я выгнал его из "Реала". Однако если спросить меня, кто был лучшим, ответ прост: Роналдо, безусловно.

Роналдиньо? Его проблема заключалась не в тренировках, а в потере веса. В "Реале" он весил 94 кг, и я спросил его: Когда ты выиграл чемпионат мира в 2002 году в Японии, сколько ты весил? — 84, — ответил он. — Ну, Ронни, у тебя сейчас 10 кг лишние», — приводит слова Капелло Marca.

Напомним, что Капелло в течение своей тренерской карьеры успел поработать в сборной России.