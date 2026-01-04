Прославленный российский тренер Олег Романцев рассказал о своих впечатлениях от игры хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Парень и забивает исправно, и партнеров голевыми передачами кормит. Да еще и обороне помогать успевает. Но самое главное — он любит футбол! А игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками.

Кстати, обратил внимание, что с 2016 года Алексей вместе со Смоловым, Дзюбой и дважды Головиным стал четвертым россиянином, удостоившимся этой престижной премии. В остальных случаях она доставалась легионерам. Приятно, что и говорить. Как и то, что в пятерку лучших попали еще Кисляк с Глушенковым. Значит, несмотря на всякого рода запреты и изоляцию, растет в нашем футболе интересная молодежь!

Обратил внимание и на то, что, заинтересовав зарубежных скаутов, Батраков отказался от заманчивого контракта из Саудовской Аравии. А ведь в двадцать лет не всякий устоит перед соблазном больших денег. Значит, парень понимает: это не тот футбол, в котором можно себя проверить и понять, чего ты стоишь на самом деле.

Помню, как в двадцать лет получил приглашение из "Вердера" Володя Бесчастных. И я, не раздумывая, дал добро, поскольку был уверен: Бундеслига — та школа, которая закалит его характер и научит многим игровым тонкостям.

Ну а новому обладателю российского "Золотого мяча" — удачи и стремления не сбавлять обороты! Помни, Алексей, ты пример для тысяч мальчишек! », — сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России в интервью «СЭ».

20-летний Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне полузащитник сыграл за свой клуб 23 матча во всех турнирах, забил в них 15 голов и сделал 6 результативных передач.