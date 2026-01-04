Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо считает, что нападающий Родриго очень важен для клуба.

«Родриго универсален в атаке — он способен сыграть как на флангах, так и в центре нападения. К концу года он заметно прибавил, выдал несколько действительно качественных матчей, и у нас сложилось очень хорошее впечатление от его формы.

Он важен для нас так же, как и другие футболисты, особенно с учетом отсутствия Килиана — пока неясно, на какой период. У нас есть разные варианты, и Родриго является одним из возможных решений», — цитирует главного тренера сайт «сливочных».

В этом сезоне Родриго сыграл за «Реал» 21 матч, забил в них 2 гола и сделал 4 ассиста. Контракт бразильца с клубом действует до 2028 года, а трансферном рынке он сейчас оценивается в € 60 млн.