В 17-м туре Лиги 1 в Париже состоится столичное дерби между ПСЖ и «Парижем». Игра запланирована на 4 января. Старт игры в 22:45 мск.

ПСЖ не имеет права на ошибку. Команда Луиса Энрике отстает от первой строчки на 4 пункта, поэтому 3 очка для нее сегодня обязательны.

«Париж» только привыкает к Лиге 1. Команда борется к тем, чтобы не оказаться в зоне вылета, хотя от нее гостей отделяют всего 2 пункта. Для ПСЖ это идеальный соперник в плане набора очков. Учитывая, что «парижане» выиграли почти во всех домашних матчах прошедшего отрезка сезона, шансы на положительный исход для хозяев сегодня крайне высок.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.90.

Котировки букмекеров составляют 1.15 и 20.0 на победу, 8.85 — на ничью.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу ПСЖ с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Париж» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.