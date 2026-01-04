Завершились две встречи 18-го тура Примеры.
«Алавес» и «Овьедо» сыграли вничью — 1:1.
На гол Федерико Виньяса на 56-й минуте хозяева ответили точным ударом Лукаса Бойе на 69-й минуте.
Команды доигрывали матч в формате «10 на 10» — сначала «Овьедо» остался в меньшинстве после удаления Виньяса на 76-й минуте, а затем Карлос Протесони на 88-й минуте оставил хозяев также вдесятером.
Результат матча
«Алавес» с 19 баллами поднялся на 13-е место, «Овьедо» с 12 очками остался на последней, 20-й строчке в Ла Лиге.
В параллельной встрече «Жирона» в гостях обыграла «Мальорку» — 2:1.
Голами у победителей отметились Виктор Цыганков (25') и Владислав Ванат с пенальти на 63-й минуте. Ведат Мурики сократил отставание на 90+1-й минуте с «точки», но на большее островитян не хватило.
«Жирона» поднялась из зоны вылета на 16-е место, набрав 18 очков. «Мальорка» с тем же количеством баллов опустилась на 15-ю строчку в Ла Лиге.