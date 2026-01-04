Завершились две встречи 18-го тура Примеры.

«Алавес» — «Овьедо»
«Алавес» и «Овьедо» сыграли вничью — 1:1.

На гол Федерико Виньяса на 56-й минуте хозяева ответили точным ударом Лукаса Бойе на 69-й минуте.

Команды доигрывали матч в формате «10 на 10» — сначала «Овьедо» остался в меньшинстве после удаления Виньяса на 76-й минуте, а затем Карлос Протесони на 88-й минуте оставил хозяев также вдесятером.

Результат матча

АлавесВиторияАлавес1:1ОвьедоОвьедоОвьедо
0:1 Федерико Виньяс 56' 1:1 Лукас Бое 69'
Алавес:  Антонио Сивера,  Хонни Отто,  Факундо Теналья,  Хон Пачеко,  Юссеф Энрикес,  Антонио Бланко,  Калебе,  Пабло Ибаньес (Карлос Бенавидес 62'),  Денис Суарес (Карлос Висенте 46'),  Карлос Аленья (Абде Реббах 62'),  Тони Мартинес (Aitor Manas 90')
Овьедо:  Аарон Эскандель,  Рахим Альхассан,  Эрик Бейи (Хессем Хассан 54'),  Давид Костас,  Лукас Аихадо,  Альберто Рейна (Николас Фонсека 74'),  Сантьяго Коломбатто (Алекс Форес 85'),  Кваси Сибо,  Федерико Виньяс,  Йосип Брекало (Давид Карму 54'),  Ильяс Чайра (Хави Лопес 85')
Жёлтые карточки:  Денис Суарес 45+2',  Карлос Бенавидес 79'  —  Федерико Виньяс 10',  Рахим Альхассан 77'
Красные карточки:  Карлос Бенавидес 88'  —  Федерико Виньяс 76'

«Алавес» с 19 баллами поднялся на 13-е место, «Овьедо» с 12 очками остался на последней, 20-й строчке в Ла Лиге.

В параллельной встрече «Жирона» в гостях обыграла «Мальорку» — 2:1.

Голами у победителей отметились Виктор Цыганков (25') и Владислав Ванат с пенальти на 63-й минуте. Ведат Мурики сократил отставание на 90+1-й минуте с «точки», но на большее островитян не хватило.

«Жирона» поднялась из зоны вылета на 16-е место, набрав 18 очков.  «Мальорка» с тем же количеством баллов опустилась на 15-ю строчку в Ла Лиге.