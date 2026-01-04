Завершились две встречи 18-го тура Примеры.

«Алавес» и «Овьедо» сыграли вничью — 1:1.

На гол Федерико Виньяса на 56-й минуте хозяева ответили точным ударом Лукаса Бойе на 69-й минуте.

Команды доигрывали матч в формате «10 на 10» — сначала «Овьедо» остался в меньшинстве после удаления Виньяса на 76-й минуте, а затем Карлос Протесони на 88-й минуте оставил хозяев также вдесятером.

Результат матча Алавес Витория 1:1 Овьедо Овьедо 0:1 Федерико Виньяс 56' 1:1 Лукас Бое 69' Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Юссеф Энрикес, Антонио Бланко, Калебе, Пабло Ибаньес ( Карлос Бенавидес 62' ), Денис Суарес ( Карлос Висенте 46' ), Карлос Аленья ( Абде Реббах 62' ), Тони Мартинес ( Aitor Manas 90' ) Овьедо: Аарон Эскандель, Рахим Альхассан, Эрик Бейи ( Хессем Хассан 54' ), Давид Костас, Лукас Аихадо, Альберто Рейна ( Николас Фонсека 74' ), Сантьяго Коломбатто ( Алекс Форес 85' ), Кваси Сибо, Федерико Виньяс, Йосип Брекало ( Давид Карму 54' ), Ильяс Чайра ( Хави Лопес 85' ) Жёлтые карточки: Денис Суарес 45+2', Карлос Бенавидес 79' — Федерико Виньяс 10', Рахим Альхассан 77' Красные карточки: Карлос Бенавидес 88' — Федерико Виньяс 76'

Статистика матча 7 Удары в створ 6 8 Удары мимо 7 58 Владение мячом 43 5 Угловые удары 7 11 Фолы 20

«Алавес» с 19 баллами поднялся на 13-е место, «Овьедо» с 12 очками остался на последней, 20-й строчке в Ла Лиге.

В параллельной встрече «Жирона» в гостях обыграла «Мальорку» — 2:1.

Голами у победителей отметились Виктор Цыганков (25') и Владислав Ванат с пенальти на 63-й минуте. Ведат Мурики сократил отставание на 90+1-й минуте с «точки», но на большее островитян не хватило.

«Жирона» поднялась из зоны вылета на 16-е место, набрав 18 очков. «Мальорка» с тем же количеством баллов опустилась на 15-ю строчку в Ла Лиге.