«Крузейро» снова предложил «Зениту» обменять Жерсона на Жонатана Жезуса с доплатой 77 млн бразильских реалов (около 12 миллионов евро).ESPN Brasil сообщает, что стоимость Жонатана на рынке составляет 12–15 млн евро.

«Зенит» пока не дал официального ответа на предложение бразильского клуба. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые рассчитывают получить за Жерсона около 40 млн евро.

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Фламенго» в 2025 году. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей в РПЛ и забил один гол.