«Брентфорд» одержал победу над «Эвертоном» в гостевой встрече 20-го тура АПЛ — 4:2.
Хет-триком в составе победителей отметился Игор Тиаго (11', 51', 88'). Еще один мяч на счету Натага Коллинза на 50-й минуте.
Забитыми мячами у хозяев отметились Бету (66') и Тьерно Барри (90+1').
Результат матча
0:1 Игор Тиаго 11' 0:2 Нэйтан Коллинз 50' 0:3 Игор Тиаго 51' 1:3 Бету 66'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Тим Айрогбунам, Джеймс Гарнер, Тайлер Диблинг (Мерлин Рёль 46'), Джек Грилиш, Дуайт Макнил (Бету 46'), Тьерно Барри, Jake O'Brien
Брентфорд: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор, Матиас Йенсен (Кин Льюис-Поттер 64'), Витали Янельт, Егор Ярмолюк, Аарон Хики, Игор Тиаго, Кевин Шаде (Джордан Хендерсон 64')
Жёлтые карточки: Егор Ярмолюк 31' (Брентфорд), Микаель Кайоде 39' (Брентфорд)
«Брентфорд» набрал 30 очков и занимает 7-е место, отставая от идущего на 5-й строчке «Манчестера Юнайтед» на 1 балл. «Эвертон» опустился на 13-ю позицию в АПЛ с 28 набранными баллами.