«Брентфорд» набрал 30 очков и занимает 7-е место, отставая от идущего на 5-й строчке «Манчестера Юнайтед» на 1 балл. «Эвертон» опустился на 13-ю позицию в АПЛ с 28 набранными баллами.

Забитыми мячами у хозяев отметились Бету (66') и Тьерно Барри (90+1').

Хет-триком в составе победителей отметился Игор Тиаго (11', 51', 88'). Еще один мяч на счету Натага Коллинза на 50-й минуте.

«Брентфорд» одержал победу над «Эвертоном» в гостевой встрече 20-го тура АПЛ — 4:2.

1.81

Прогнозы•Завтра 23:00 «Лестер» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставка «Лисы» станут угрозой для «дроздов? »

Футбол•Сегодня 20:17 «Фулхэм» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 20:05 «Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 20:00 «Тоттенхэм» — «Сандерленд»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 17:25 «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:17 Друг Венгера, звездный бразилец «Зенита», Кордоба для бедных. Новые имена 2025 года в РПЛ

Футбол•Вчера 13:25 Следующий тренер «Челси»: снова итальянец или все-таки «человек системы»?

Футбол•Вчера 12:03 «Реал» в погоне за «Барсой», битва за топ-4 и дно таблицы: главные интриги второй части сезона в Ла Лиге

Футбол•02/01/2026 11:24 Развод по-лондонски: почему уход Марески из «Челси» был неизбежен

Футбол•02/01/2026 12:48 Безумный-2026: Трамп переплавит кубок ЧМ, «МЮ» будет в порядке, Лэмпард возглавит сборную Англии и кое-что еще

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•27/11/2025 10:20 Главный триумф. Абидаль, Гутьеррес, Роббен и еще четыре игрока, победивших болезнь

Игры•26/11/2025 19:49 FC 26: насколько оправданы жесткие оценки футсима?

Футбол•26/11/2025 14:31 «Он не будет копировать Пепа». Почему Компани — идеальный кандидат на пост тренера «Ман Сити»

Футбол•25/11/2025 15:51 От Кантона и Кану до Мане и Холанна: 10 величайших хет-триков в истории АПЛ