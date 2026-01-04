«Брентфорд» одержал победу над «Эвертоном» в гостевой встрече 20-го тура АПЛ — 4:2.

Игор Тиаго
Игор Тиаго globallookpress.com

Хет-триком в составе победителей отметился Игор Тиаго (11', 51', 88').  Еще один мяч на счету Натага Коллинза на 50-й минуте.

Забитыми мячами у хозяев отметились Бету (66') и Тьерно Барри (90+1').

Результат матча

0:1 Игор Тиаго 11' 0:2 Нэйтан Коллинз 50' 0:3 Игор Тиаго 51' 1:3 Бету 66'
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Джеймс Тарковски,  Майкл Кин,  Виталий Миколенко,  Тим Айрогбунам,  Джеймс Гарнер,  Тайлер Диблинг (Мерлин Рёль 46'),  Джек Грилиш,  Дуайт Макнил (Бету 46'),  Тьерно Барри,  Jake O'Brien
Брентфорд:  Кивин Келлехер,  Нэйтан Коллинз,  Кристоффер Аер,  Микаель Кайоде,  Миккель Дамсгор,  Матиас Йенсен (Кин Льюис-Поттер 64'),  Витали Янельт,  Егор Ярмолюк,  Аарон Хики,  Игор Тиаго,  Кевин Шаде (Джордан Хендерсон 64')
Жёлтые карточки:  Егор Ярмолюк 31' (Брентфорд),  Микаель Кайоде 39' (Брентфорд)

«Брентфорд» набрал 30 очков и занимает 7-е место, отставая от идущего на 5-й строчке «Манчестера Юнайтед» на 1 балл.  «Эвертон» опустился на 13-ю позицию в АПЛ с 28 набранными баллами.